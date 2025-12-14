به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی از اجرای طرح آرامش ۲۳ در سطح استان مرکزی خبر داد و گفت: در این طرح ۲۳۳ نفر معتاد، خرده فروش، توزیع کننده، قاچاقچی مواد دستگیر شدند.

سرهنگ عبدالرضا جودکی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری شهرستان‌های تابعه به منظور پاکسازی نقاط آلوده و مقابله با خرده فروشان و معتادان موادمخدر، این طرح را در مناطق آلوده و جرم خیز اجرایی کردند و با هماهنگی مقام قضایی، مقدار ۱۷۲ کیلو و ۷۱۲ گرم انواع موادمخدر کشف و ضبط شد.

او با بیان این که اجرای این طرح، موجب رضایتمندی شهروندان را به همراه داشته است، ابراز داشت: هر گونه فعالیت مشکوک به ویژه در زمینه توزیع انواع مواد مخدر، به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی شود.