به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هستی شکوری دانش آموز ارومیه‌ای که همراه تیم پارادوومیدانی جوانان ایران به مسابقات آسیایی اعزام شده اینبار در رشته پرتاب نیزه توانست روی سکو برود و مدال طلا کسب کند.

وی دو روز قبل نیز توانست در رشته پرتاب وزنه مدال نقره را بدست آورد و با دو مدال جزو مدال آورترین ورزشکاران کاروان ایران در دوبی باشد.

وی در دبیرستان شاهد عفاف ناحیه دو ارومیه مشغول به تحصیل است.