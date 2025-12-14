پخش زنده
نخستین دوره مسابقات گلایدر دانشآموزی با حضور بیش از ۵۰ گروه در بخش علامرودشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حسینی رئیس آموزش و پرورش علامرودشت گفت: نخستین دوره مسابقات گلایدر دانش آموزی با حضور بیش از ۵۰ گروه از ۱۱ مدرسه متوسطه اول دختر و پسر در مسیر پژوهش، نوآوری و فعالیت علمی برگزار شد.
همچنین هاشمی مسئول پژوهش سرای دانشآموزی گفت: از ۱۰ تیم برتر این دوره تقدیر و چهار تیم برای حضور در مسابقات استانی انتخاب شدند.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.