به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سرهنگ رضا پناهی مقدم با اشاره به عملکرد هشت‌ماهه پلیس راه گفت: نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اعمال قانون رانندگان متخلف ۱۴ درصد افزایش داشته و تخلفات حادثه‌ساز ۲۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین ضبط گواهینامه رانندگان متخلف در تست الکل و مواد روانگردان ۵۰ درصد افزایش یافته که از عوامل اصلی بالا رفتن تصادفات فوتی محسوب می‌شود.

وی با بیان جزئیات طرح زمستانی افزود: هدف از اجرای این طرح، افزایش انضباط ترافیکی، حضور محسوس و نامحسوس نیرو‌های پلیس در گردنه‌های برف‌گیر و همکاری با دستگاه‌های خدمات‌رسان برای جلوگیری از انسداد مسیر‌های مواصلاتی در فصل سرما است.

سرهنگ پناهی مقدم از رانندگان خواست با رعایت قوانین و توجه به هشدار‌های پلیس، ایمنی خود و سایر کاربران جاده را تضمین کنند.