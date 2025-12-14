پخش زنده
جشن ورودیهای جدید دانشگاه پیام نور استان در شهرکرد برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست دانشگاه پیام نور استان گفت:مهر امسال هزار و ۸۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی رشتههای مختلف در دانشگاه پیام نور استان ثبت نام کردند.
محمد عظیمی گفت: بیش از ۸ هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور تحصیل میکنند و امسال در رشتههای جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد به خصوص رشتههای مدیریت روانشناسی و کسب و کار دانشجو جذب شده است.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری هم میهمان ویژه این مراسم بود که از حمایتهای ویژه برای ایدههای دانشجویی و تعامل بیشتر با دستگاههای اجرایی خبر داد.
این محفل فضایی بود برای بیان مطالبات دانشجویان و قول مساعد مسئولان برای پیگیری آنها.