همزمان با هفته پژوهش از ۱۰ محقق و پژوهشگر برتر موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تجلیل و قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در آیین تجلیل از محققان این موسسه به مناسبت هفته پژوهش از معرفی ۱۳۲ رقم محصول زراعی برای دیمزار‌های کشور خبر داد.

مظفر روستایی افزود: از این ارقام ۴۰ مورد گندم، ۲۲ مورد جو، ۳۰ مورد نخود و دیگر محصولات زراعی از جمله عدس و دانه‌های روغنی است.

وی اضافه کرد: بهره گیری از بذر ارقام این موسسه تولید ۹ درصدی در دیمزارها را به ۱۸ درصد افزایش خواهد داد.

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: عملکرد ارقام این موسسه موجب پایداری و امنیت غذایی در کشور شده است.

وی افزود: اولویت‌های اساسی این موسسه همکاری با بخش اجرا برای افزایش سهم تولید در دیمزا‌رهای کشور است.

نادری معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: موسسه تحقیقات دیم یکی از سه موسسه تحقیقاتی برتر وزرات جهاد کشاورزی است.

نادری افزود: بهره گیری از یافته‌های این موسسه در طول سال‌های گذشته موجب افزایش و پایداری تولید گندم و دیگر محصولات زراعی در استان شده است.

وی اضافه کرد: در بحران کم آبی با بهره گیری از شیوه‌های جدید ترویج برای استفاده از بذر ارقام این موسسه در استان می‌توان تولید را بیش از پیش افزایش داد.

جعفر جعفر زاده معاون پژوهش موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور نیز از اجرای ۱۲۵ طرح تحقیقاتی و پروژه تحقیق و ترویجی در این موسسه خبر داد.

وی گفت: نتایج طرح‌های تحقیقاتی این موسسه منجر به معرفی ۲۰ رقم جدید زراعی دیم شده است.

گفتنی است در پایان این مراسم از ۱۰ محقق و پژوهشگر برتر موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تجلیل و قدردانی شد.