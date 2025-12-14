پخش زنده
امروز: -
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: با مشارکت همگانی بیسوادی در استان ریشه کن میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه هماهنگی برگزاری برنامههای هفته سوادآموزی با به ریاست معاون سوادآموزی استان و اعضای حاضر در محل دفتر معاونت سوادآموزی برگزار شد.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش آذربایجانغربی در جلسه هماهنگی برگزاری برنامههای هفته سوادآموزی گفت: در حال حاضر نگاه به سوادآموزی، به نگاهی تحولی و فرهنگی تبدیل شده است و توجه به موضوع سواد موجب جلوگیری از بسیاری از آسیبهای اجتماعی در خانوادهها میشود.
«مرتضی محمدپور» استان افزود: هفته سوادآموزی از اول تا هفتم دیماه و با عناوین روزشمار «سوادآموزی، رسانه، تبیین و تبلیغ و ترویج»، «سوادآموزی و تکریم از فعالان سوادآموزی»، «سوادآموزی و مسئولین»، «سوادآموزی و فرهنگ ایثار و شهادت»، «سوادآموزی و ترویج فرهنگ نماز و انتظار»، «سوادآموزی و مشارکت ها»، «سوادآموزی و تجدید میثاق با آرمانهای امام (ره) و مقام معظم رهبری» نامگذاری شده است.
وی گفت: مراسم گرامیداشت ۷دیماه، سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی بصورت استانی برگزار میشود و در این مراسم از خانواده معظم شهدا و پیشکسوتان تجلیل بعمل میآید.
محمدپور انجام تبلیغات محیطی با بهرهگیری از فضای مجازی، برگزاری مسابقه انشانویسی با موضوع پرسش مهر ریاست جمهور و با شرکت سوادآموزان دوره انتقال، دیدار با نماینده ولی فقیه و مسئولین استانی را از برنامههای اجرایی در هفته سوادآموزی استان است.
وی خاطر نشان کرد: مراسم غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا با حضور کارکنان و عوامل اجرایی سوادآموزی و آموزشدهندگان نیز با هدف ادای احترام به مقام والای شهیدان با آرمانهای والای امام راحل، شهدای گرانقدر و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برگزار میشود.
این مقام مسئول در خاتمه گفت:امیدواریم در طول هفته، ضمن تبیین خدمات سوادآموزی، زمینه شناسایی، جذب و آموزش افراد بیسواد و کمسواد باقیمانده فراهم شود تا با عزم عمومی و مشارکت همگانی بیسوادی در استان ریشه کن شود.