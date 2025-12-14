به علت سکون و پایداری نسبی جو، ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی از امروز تا صبح سه‌شنبه بیشتر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی در پیش‌بینی شرایط جوی گفت: به دلیل افزایش پایداری هوا و سکون نسبی جو از ساعات شب امروز یکشنبه ظرفیت انباشت آلاینده‌های جوی افزایش خواهد یافت به طوری که در برخی از ساعات موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها جوی در مناطق صنعتی و پرجمعیت استان خواهد شد و این شرایط کم و بیش تا صبح سه شنبه تداوم می‌یابد.

بررسی‌های فعلی نشان می‌دهد از روز دوشنبه یک سامانه بارشی از نواحی جنوبی وارد کشور خواهد شد که موجب بارش‌های قابل ملاحظه‌ای در اغلب نواحی جنوبی کشور خواهد شد ولی با شدت کمتر از اواخر وقت سه شنبه تا پایان هفته استان مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و در برخی از ساعات موجب بارش برف و باران در استان خواهد شد.

به دلیل ریزش هوای سرد از سوی مرزهای شمالی بر روی کشور، همزمان با ورود این سامانه علاوه بر کاهش بسیار محسوس دمای هوا عمده بارش‌ها در استان بصورت بارش برف و در مناطق گرمتر بصورت برف و باران خواهد بود که می‌تواند منجر به یخبدان و اختلال در تردد معابر عمومی، جاده‌های کوهستانی و گردنه‌های استان به دلیل لغزندگی، یخزدگی و کاهش دید به دلیل وزش باد و کولاک برف شود.