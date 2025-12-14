پخش زنده
امروز: -
رانندگی در زمستان میتواند به دلیل برف، یخ، دید کم و شرایط جوی نامساعد خطرناک باشد. رعایت نکات ایمنی میتواند خطر تصادفات را کاهش دهد و سفر زمستانی شما را امنتر کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نکات مهم رانندگی در زمستان به شرح زیر است:
آمادهسازی خودرو قبل از حرکت
لاستیکها: مطمئن شوید که باد لاستیکها مناسب است و آج کافی دارند. در مناطق برفی از لاستیکهای زمستانی یا زنجیر چرخ استفاده کنید.
باتری و مایعات: باتری را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید. سطح ضدیخ، روغن و شیشهشوی را کنترل کنید.
برفپاککن و شیشهشوی: سالم بودن برفپاککنها و شیشهشوی کافی اهمیت دارد.
ترمز و فرمان: از عملکرد صحیح ترمز و فرمان مطمئن شوید.
سوخت: باک خودرو را حداقل نیمه پر نگه دارید تا از یخ زدن خط سوخت جلوگیری شود.
برنامهریزی سفر
پیشبینی وضعیت آب و هوا و جاده قبل از حرکت ضروری است.
اگر شرایط نامساعد است، از رانندگی در برف یا یخبندان شدید خودداری کنید.
به دیگران اطلاع دهید که کجا میروید و چه زمانی به مقصد میرسید.
تکنیکهای رانندگی ایمن
سرعت خود را کاهش دهید و فاصله طولانیتر از خودروی جلویی حفظ کنید.
از ترمز، شتابگیری و چرخش ناگهانی پرهیز کنید.
سبقت گرفتن در شرایط زمستانی خطرناک است؛ از آن اجتناب کنید.
هنگام لغزندگی جاده، خطوط سفید وسط جاده ممکن است یخزده باشند؛ احتیاط کنید.
پلها و روگذرها قبل از سایر نقاط جاده سریعتر یخ میزنند؛ با دقت عبور کنید.
اگر خودرو لغزید، فرمان را به سمت حرکت خودرو هدایت کنید و از پدال گاز فاصله بگیرید.
در شرایط اضطراری
در صورت گیر کردن در برف، آرامش خود را حفظ کنید و خودرو را به زور خارج نکنید.
چراغهای خطر را روشن کنید و در صورت امکان خودرو را به صورت عمود بر جاده پارک کنید.
از کروز کنترل در جادههای لغزنده استفاده نکنید.
یخ سیاه را جدی بگیرید؛ اغلب روی پلها و مناطق سایهدار تشکیل میشود.
همراه داشتن تجهیزات ضروری
لباس گرم، پتو، چراغ قوه، جعبه کمکهای اولیه، زنجیر چرخ، آب و غذا و کارت شناسایی را همراه داشته باشید.
ترجیحاً در طول روز رانندگی کنید و از جادههای خلوت در شب پرهیز کنید.
زمستان فصل زیباییهاست، اما رانندگی در آن چالشهایی دارد. رعایت نکات ایمنی، آمادهسازی خودرو و توجه به شرایط جاده، میتواند خطرات احتمالی را کاهش دهد و سفر شما را ایمن و لذتبخش کند.