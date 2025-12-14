رانندگی در زمستان می‌تواند به دلیل برف، یخ، دید کم و شرایط جوی نامساعد خطرناک باشد. رعایت نکات ایمنی می‌تواند خطر تصادفات را کاهش دهد و سفر زمستانی شما را امن‌تر کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نکات مهم رانندگی در زمستان به شرح زیر است:

آماده‌سازی خودرو قبل از حرکت

لاستیک‌ها: مطمئن شوید که باد لاستیک‌ها مناسب است و آج کافی دارند. در مناطق برفی از لاستیک‌های زمستانی یا زنجیر چرخ استفاده کنید.

باتری و مایعات: باتری را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید. سطح ضدیخ، روغن و شیشه‌شوی را کنترل کنید.

برف‌پاک‌کن و شیشه‌شوی: سالم بودن برف‌پاک‌کن‌ها و شیشه‌شوی کافی اهمیت دارد.

ترمز و فرمان: از عملکرد صحیح ترمز و فرمان مطمئن شوید.

سوخت: باک خودرو را حداقل نیمه پر نگه دارید تا از یخ زدن خط سوخت جلوگیری شود.

برنامه‌ریزی سفر

پیش‌بینی وضعیت آب و هوا و جاده قبل از حرکت ضروری است.

اگر شرایط نامساعد است، از رانندگی در برف یا یخبندان شدید خودداری کنید.

به دیگران اطلاع دهید که کجا می‌روید و چه زمانی به مقصد می‌رسید.

تکنیک‌های رانندگی ایمن

سرعت خود را کاهش دهید و فاصله طولانی‌تر از خودروی جلویی حفظ کنید.

از ترمز، شتاب‌گیری و چرخش ناگهانی پرهیز کنید.

سبقت گرفتن در شرایط زمستانی خطرناک است؛ از آن اجتناب کنید.

هنگام لغزندگی جاده، خطوط سفید وسط جاده ممکن است یخ‌زده باشند؛ احتیاط کنید.

پل‌ها و روگذر‌ها قبل از سایر نقاط جاده سریع‌تر یخ می‌زنند؛ با دقت عبور کنید.

اگر خودرو لغزید، فرمان را به سمت حرکت خودرو هدایت کنید و از پدال گاز فاصله بگیرید.

در شرایط اضطراری

در صورت گیر کردن در برف، آرامش خود را حفظ کنید و خودرو را به زور خارج نکنید.

چراغ‌های خطر را روشن کنید و در صورت امکان خودرو را به صورت عمود بر جاده پارک کنید.

از کروز کنترل در جاده‌های لغزنده استفاده نکنید.

یخ سیاه را جدی بگیرید؛ اغلب روی پل‌ها و مناطق سایه‌دار تشکیل می‌شود.

همراه داشتن تجهیزات ضروری

لباس گرم، پتو، چراغ قوه، جعبه کمک‌های اولیه، زنجیر چرخ، آب و غذا و کارت شناسایی را همراه داشته باشید.

ترجیحاً در طول روز رانندگی کنید و از جاده‌های خلوت در شب پرهیز کنید.

زمستان فصل زیبایی‌هاست، اما رانندگی در آن چالش‌هایی دارد. رعایت نکات ایمنی، آماده‌سازی خودرو و توجه به شرایط جاده، می‌تواند خطرات احتمالی را کاهش دهد و سفر شما را ایمن و لذت‌بخش کند.