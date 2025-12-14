پخش زنده
امروز: -
خیران گیلانی با اهدای تجهیزات پزشکی پیشرفته مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت، ظرفیت درمانی این مرکز را ارتقا دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در مراسمی با حضور مسئولان سلامت استان، خیران گیلانی با اهدای تجهیزات حیاتی پزشکی از جمله یک دستگاه یخچال بانک خون و یک ترالی اتاق عمل اورژانس به مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت، از حوزه سلامت حمایت کردند.
دکتر اسدینژاد به نیابت از والدین خود یک دستگاه یخچال بانک خون به ارزش ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال و محمدرضا زحمتکش یک دستگاه ترالی اتاق عمل اورژانس سرپایی به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال را به بیمارستان آموزشی و درمانی رازی رشت اهدا کردند.
همچنین در این نشست از دکتر پیروز سامیدوست بهپاس اهدای بیست و چهار تخت همراه بیمار که پیشازاین به این مرکز اهدا شده بود، قدردانی شد.