به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در مراسمی با حضور مسئولان سلامت استان، خیران گیلانی با اهدای تجهیزات حیاتی پزشکی از جمله یک دستگاه یخچال بانک خون و یک ترالی اتاق عمل اورژانس به مرکز آموزشی و درمانی رازی رشت، از حوزه سلامت حمایت کردند.

دکتر اسدی‌نژاد به نیابت از والدین خود یک دستگاه یخچال بانک خون به ارزش ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال و محمدرضا زحمتکش یک دستگاه ترالی اتاق عمل اورژانس سرپایی به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال را به بیمارستان آموزشی و درمانی رازی رشت اهدا کردند.

همچنین در این نشست از دکتر پیروز سامی‌دوست به‌پاس اهدای بیست و چهار تخت همراه بیمار که پیش‌ازاین به این مرکز اهدا شده بود، قدردانی شد.