رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۴۰ هزار قلم داروی غیرمجاز و قاچاق لاغری و جنسی از یک داروخانه خبر داد و گفت: این دارو‌ها که سلامت مصرف‌کنندگان را به طور جدی تهدید می‌کنند، ارزشی نزدیک به ۹ میلیارد تومان دارند و در این رابطه یک متهم نیز دستگیر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار حسین رحیمی با تأکید بر اینکه مقابله و مبارزه با همه مصادیق قاچاق از جمله داروی قاچاق در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی است، بیان کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و منابع اطلاعاتی کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا از داروخانه‌ای مقدار ۴۰ هزار قلم داروی غیر مجاز و قاچاق لاغری و جنسی را کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه دارو‌های قاچاق که توسط سوداگران و دلالان اقتصادی و تجاری وارد کشور می‌شوند سلامت مصرف کنندگان آن را به خطر می‌اندازد، اظهار کرد: داروی قاچاق علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را به چالش می‌کشاند به طور مستقیم سلامت مصرف کننده آن را نیز به مخاطره می‌اندازد.

وی با اشاره به حضور کارشناسان سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی در این مأموریت و دستگیری یک متهم در این زمینه، خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی دارو‌های مکشوفه نزدیک به ۹ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شماره ۳۰۱۱۰ به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامی است، گفت: به طور حتم با همکاری و مشارکت مردم بهتر می‌توان با جرایم و مفاسد اقتصادی مقابله و مبارزه کرد.