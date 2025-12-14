به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فراخوان بخش علمی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با هدف توسعه پژوهش و نگاه علمی به هنر قصه‌گویی منتشر شده است. این بخش در پی ایجاد بستری مناسب برای تولید دانش جدید، حمایت از پژوهش‌گران، نویسندگان، مترجمان و صاحب‌نظران علاقه‌مند به حوزه قصه و روایت برگزار می‌شود.

بخش علمی جشنواره تلاش دارد جایگاه پژوهش در حوزه قصه، روایت و آموزش را ارتقا دهد و فرهنگ قصه‌گویی بر پایه دانش روز را توسعه دهد. هم‌چنین این بخش به دنبال شناسایی ظرفیت‌های پژوهشی ملی، تولید دانش جدید در زمینه قصه‌پژوهی و تشویق متخصصان به نگارش جستار، مقاله، کتاب و پژوهش‌های دانشگاهی است.

شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در چهار محور اصلی جستار، مقاله علمی، کتاب (تألیف یا ترجمه) و پایان‌نامه یا رساله ارائه کنند. تمامی آثار باید تازه و اصیل باشند و پیشتر در جشنواره یا رویداد مشابهی ارائه نشده باشد. آثار ارسالی باید به صورت فایل PDF و WORD ارسال شود و هر شرکت‌کننده می‌تواند تنها یک اثر در هر بخش ارائه دهد.

آیین تجلیل از برگزیدگان بخش علمی جشنواره، در اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و خبر‌های رسمی این جشنواره نیز از طریق سامانه خبری کانون به نشانی kanoonnews.ir اعلام می‌شود.

در همین زمینه همه آثار بخش علمی جشنواره بر اساس شش معیار اصلی ارزیابی می‌شود که شامل اصالت و نوآوری اثر، اهمیت قصه‌گویی و روایت، استحکام علمی و انسجام ساختاری، کاربردی بودن برای مربیان و پژوهشگران، کیفیت نگارش و شفافیت بیان و سهم اثر در توسعه ادبیات قصه‌گویی است.

در بخش «جستار»، آثار متنی تأملی، تحلیلی یا تجربی درباره قصه‌گویی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که نویسنده در آن بر پایه تجربه، مشاهده، استدلال یا روایت شخصی به شناخت تازه‌ای رسیده باشد. شرکت‌کنندگان این بخش شامل مربیان، کارشناسان و کارکنان کانون هستند. حجم آثار باید بین ۸۰۰ تا ۲هزار کلمه باشد و هر جستار تنها می‌تواند یک پدیدآورنده داشته باشد.

بخش «مقاله علمی» برای پژوهش‌گران، استادان دانشگاه، مربیان و علاقه‌مندان پژوهش در نظر گرفته شده و شامل گزارش پژوهش کمی، کیفی یا ترکیبی و همچنین مرور تحلیلی-ترویجی درباره موضوع‌های نظری یا کاربردی قصه و قصه‌گویی است. حجم آثار باید بین ۴ تا ۶هزار کلمه باشد و هر مقاله می‌تواند بیش از یک مولف داشته باشد. محور‌های پیشنهادی شامل قصه‌درمانی و کارکرد‌های روان‌شناختی قصه، قصه‌گویی در فرهنگ‌های بومی، قصه‌گویی و سواد چندرسانه‌ای، آینده‌پژوهی قصه‌گویی و فناوری، هوش مصنوعی و ابزار‌های دیجیتال در قصه‌گویی است.

در بخش «کتاب»، نویسندگان و مترجمان می‌توانند آثار منتشر شده خود را در حوزه‌های مرتبط با قصه و قصه‌گویی ارائه دهند. کتاب‌ها باید شامل روایت‌گری، قصه‌درمانی، جامعه‌شناسی قصه و پژوهش در رسانه‌ها باشد و به زبان فارسی و از سوی ناشران داخلی منتشر شده باشند. کتاب‌ها باید در سال قبل از برگزاری جشنواره برای اولین بار منتشر و هر کتاب می‌تواند بیش از یک مولف یا مترجم داشته باشد و در صورت برگزیده شدن اثر ترجمه، ارائه متن اصلی به زبان مبدا ضروری است. هم‌چنین، دو نسخه از اثر منتشر شده باید به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

بخش «پایان‌نامه و رساله» به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری اختصاص دارد تا پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در زمینه‌های نظری یا کاربردی قصه‌گویی ارائه دهند. آثار باید دست اول، جدید و منتشر نشده باشد و هر دانشجو تنها می‌تواند یک اثر ارسال کند. هدف این بخش شناسایی پژوهش‌های نوآورانه و کاربردی در حوزه قصه و روایت است و معیار‌های داوری آن مشابه دیگر بخش‌ها خواهد بود.

بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی طی روز‌های ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ در شهر اصفهان برگزار می‌شود، اما آیین پایانی بخش علمی آن در اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.