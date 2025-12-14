پخش زنده
پس از آنکه هواپیماهای رژیم صهیونیستی یک دستگاه خودروی غیرنظامی را در غرب شهر غزه هدف قرار دادند و چهار نفر در آن به شهادت رسیدند، جنبش حماس رژیم صهیونیستی را مسئول کامل پیامدهای نقضهای مستمر توافق آتش بس دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی آرتی، حماس با انتشار بیانیهای اعلام کرد: ادامه جنایات نظامیان تروریست صهیونیست در نوار غزه که تازهترین مورد آن هدف قرار دادن یک دستگاه خودروی غیرنظامی توسط هواپیماهای صهیونیستی در غرب شهر غزه بود؛ نشان دهنده پافشاری بر نقض جنایتکارانه توافق آتش بسی است که بر اساس طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امضا شد.
در بیانیه این جنبش آمده است: این جنایت بار دیگر نشان میدهد رژیم اشغالگر عمدا به دنبال برهم زدن وبه شکست کشاندن توافق آتش بس از طریق تشدید نقضهای پیاپی خود است.»
حماس در این بیانیه تأکید کرد: دولت فاشیست اشغالگر کاملا مسئول پیامدهای جنایات خود علیه ملت فلسطین ونقضهای سیستماتیک توافق آتش بس است که شامل هدف قرار دادن مردم فلسطین، فعالان و رهبران آن و ادامه محاصره و جلوگیری از تلاشها برای امداد رسانی بشردوستانه در نوار غزه است.
حماس در این بیانیه از میانجیگران وکشورهای تضمین کننده توافق خواست در قبال این نقضهای آشکار به مسئولیتهای خود عمل کنند وبرای مهار دولت فاشیست اشغالگر که به تعهدات خود بر اساس این توافق بیاعتناست و به دنبال برهم زدن ونابودی آن است، فوراً اقدام کنند.
پیش از این، رسانههای فلسطینی گزارش داده بودند هواپیماهای اسرائیلی سه موشک به سمت یک دستگاه خودروی فلسطینی در جنوب غربی شهر غزه شلیک کردند که به شهادت ۴ شهروند فلسطینی منجر شد.
اسرائیل نیز اعلام کرد یکی از رهبران برجسته حماس را در شهر غزه هدف قرار داد.
این در حالی است که یک منبع مسئول به رادیو نظامیان اسرائیل اطلاع داد: یک فروند پهپاد «رائد سعد» مرد شماره دو حماس را هدف قرار داد.