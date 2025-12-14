پخش زنده
امروز: -
رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل، گفت: جلسه مشترک با هیئتی از کشور چین در راستای همکاری مشترک در زمینه فرآوردههای گیاهان دارویی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حسام رسولی در جلسه مشترک با هیئتی از کشور چین، با اشاره به ظرفیتهای جهاد دانشگاهی در زمینه گیاهان دارویی اظهار کرد: با توجه به فعالیت ۲۰ واحد فناور در مرکز رشد گیاهان دارویی این نهاد، زمینه همکاری مشترک فراهم است.
وی در مورد ظرفیتها و زمینههای فعالیت واحدهای فناور گیاهان دارویی این نهاد توضیحاتی بیان کرد.
در این نشست، هیئت چینی لیستی از گیاهان داوریی مورد تقاضا را ارائه داده و لیستی از گیاهان داوریی بومی استان اردبیل نیز توسط مدیر مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی اردبیل به هیئت چینی ارائه شد.
در این نشست مقرر شد تبادل اطلاعات و همکاریهایی بین جهاد دانشگاهی و هیئت چینی تداوم پیدا کند و به ترتیب اولویت در زمینه چند گیاهان دارویی با پشتوانه پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی و مرکز رشد واحدهای فناور گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان اردبیل قراردادهای همکاری منعقد شود.