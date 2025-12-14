پخش زنده
در سال جاری ۳۶۱ کلاس در آذربایجان غربی ۲۳۰۰ سوادآموز دورههای سه گانه را تحت پوشش خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون سوادآموزی استان در سومین جلسه گروه بهبود و ستاد امتحانات سوادآموزی استان ضمن تعریفی از مفهوم جدید سواد گفت: در سال جاری تعداد ۳۶۱ کلاس حدودا تعداد۲۳۰۰ سوادآموز دورههای سه گانه را تحت پوشش خواهد داد.
مرتضی محمدپور با اشاره به اجرای طرح مدرسه محوری با همکاری معاونت ابتدایی گفت: مدیران پایگاههای سوادآموزی با همکاری مسئولان سوادآموزی مسئولیت راهبری و اجرای طرح جذب و آموزش سوادآموزان را برعهده خواهند داشت.
وی با بیان این مطلب که توزیع حجم ابلاغی برای مناطق انجام شده است و مناطق حال تحت پوشش این حجم هستند افزود: دوره توانمندسازی مدیران مدارس و پایگاهها نیز بمدت ۲روز در شهرستان خوی برگزار شد.
محمد پور در ادامه افزود: آزمونهای پایانی مناطق ۲۴گانه استان مورد ارزیابی قرار گرفته است که از شهرستانهای برتر تقدیر خواهد شد.