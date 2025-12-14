رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری یک نفر متهم به کلاهبرداری و کشف ۴ قطعه سکه تمام بهار آزادی تقلبی به ارزش ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ محمد تقی سلطانی اظهار داشت:در پی وصول پرونده کلاهبرداری و توزیع سکه‌های تقلبی به روش پرداخت از بابت مهریه موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضایی تعداد یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی گفت: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به یک فقره کلاهبرداری و ارائه سکه‌های تمام بهار آزادی تقلبی به ارزش ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال با شگرد پرداخت دیون از بابت مهریه اعتراف کرد.

سرهنگ سلطانی با بیان اینکه متهم بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد از شهروندان خواست تا ضمن توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های پلیس پیرامون پیشگیری از وقوع کلاهبرداری در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.