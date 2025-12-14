پخش زنده
امروز: -
پلیس فتا مازندران زنی را در تنکابن دستگیر کرد که با وعده آزادی زندانیان ایرانی در خارج از کشور، ۱۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ کلاگر جانشین انتظامی مازندران از بازداشت خانم کلاهبردار میلیاردی که با وعده آزادی زندانیان در خارج از کشور از شهروندان کلاهبرداری میکرد در شهرستان تنکابن خبر داد.
وی افزود: در پی ارجاع پرونده قضائی با موضوع کلاهبرداری از شهروندان در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در شهرستان تنکابن، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ کلاگر گفت: با انجام اقدمات فنی و اطلاعاتی، کارآگاهان پلیس فتا دریافتند، متهم به کلاهبرداری که یک زن میباشد با وعده دورغین ارتباط با افراد ذی نفوذ برای آزادی زندانیان ایرانی خارج از کشور از شهروندان کلاهبرداری میکند.
جانشین انتظامی مازندران افزود: ماموران پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان تنکابن با هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی متهمه را دستگیر کردند که متهمه در تحقیقات و بازجوییهای فنی پلیس به بزه انتسابی و کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد ریالی اقرار کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.