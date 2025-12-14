رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان یزد از اجرای عملیات احیا، مرمت و باز پیرایی خانه تاریخی لاری‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، سپهری از اجرای عملیات احیا، مرمت و باز پیرایی خانه تاریخی لاری‌ها خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این مجموعه تاریخی تا پیش از فرارسیدن عید نوروز آماده بهره‌برداری و بازدید گردشگران خواهد شد.

وی با اشاره به جایگاه خانه لاری‌ها به عنوان یکی از خانه‌های فاخر و شاخص شهر جهانی یزد گفت: عملیات مرمتی این بنای ارزشمند با هدف صیانت از هویت تاریخی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به بازدیدکنندگان در حال اجرا است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان یزد تصریح کرد: این مرمت شامل کف‌سازی و بدنه‌سازی فضا‌های داخلی، مرمت در‌های چوبی، سامان‌دهی و بهسازی سرویس‌های بهداشتی و همچنین اجرای نورپردازی متناسب با شأن تاریخی بنا است.

سپهری خاطرنشان کرد: احیا و باز پیرایی خانه‌های تاریخی نقش مؤثری در حفظ میراث فرهنگی و رونق گردشگری شهر جهانی یزد دارد و تلاش شده است این اقدامات با رعایت اصول فنی و ضوابط میراثی انجام شود.

خانه تاریخی لاری‌ها، یادگاری از دوره قاجار و از بنا‌های شاخص بافت تاریخی یزد، هرساله میزبان گردشگران داخلی و خارجی بسیاری است.