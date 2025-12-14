پخش زنده
سازمان هواشناسی برای تمام کشور به جز استان سیستان و بلوچستان، هشدار سطح نارنجی بارندگی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در تمام کشور (به استثنای سیستان و بلوچستان) از امروز تا جمعه خبر داد.
در این مدت وقوع بارش برف یا باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، بارش تگرگ در مناطق مستعد، پدیده مه و کاهش محسوس دما پیشبینی میشود.
این سامانه موجب لغزندگی و انسداد جادهها و گردنههای برفگیر، سیلابی شدن مسیلها، آبگرفتگی معابر، وزش باد شدید موقت، صاعقه، مهگرفتگی و اختلال در حملونقل و تأمین انرژی میشود.
بر اساس این هشدار سازمان هواشناسی توصیه کرده است هموطنان در این مدت از سفرهای غیرضروری، حضور در ارتفاعات و حاشیه رودخانهها خودداری، و خودروهای خود را مجهز به وسایل زمستانی کنند و دستگاههای اجرایی برای برفروبی و کنترل سیلاب آمادگی کامل داشته باشند.