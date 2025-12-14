به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کاروان جمهوری اسلامی ایران با نام "فرزندان ایران، سفیران پیروزی" و شعار «ایمان، ایستادگی، اقتدار» در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان که به میزبانی شهر دبی امارات برگزار شد، با ثبت عملکردی درخشان و کسب ۲۶۲ نشان رنگارنگ، عنوان نایب‌قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

تیم ایران در این دوره موفق شد، در مجموع ۷۶ نشان طلا، ۹۶ نقره و ۸۸ برنز کسب کند، که البته نباید نقش ورزشکاران اصفهانی را در این رقابت‌ها نادیده گرفت.

در این دوره ورزشکاران اصفهانی از جمله علی مطلبی فشارکی یک نشان نقره و ۳ برنز، علیرضا نصر اصفهانی ۲ نشان برنز، محمد پارسا سهرابی ۲ نشان طلا، ابوالفضل خسروی ۲ طلا، علی راستی یک نشان طلا، حیدر جعفرزاده یک نشان نقره، زهرا سلطانی یک نشان نقره، حسام بهرامی دو نشان طلا، هیوا راعی یک نقره یک برنز، ابوالفضل جعفری دو نقره، نازنین عامری دو نقره، زهرا ایمانی دو طلا یک نقره و مهلا زارعان با کسب یک نشان برنز خوش درخشیدند.