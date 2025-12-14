پخش زنده
طاهره شعبانی گفت: تدریس کتاب «از ایرانمان دفاع میکنیم» در کلاس به تجربهای متفاوت تبدیل شده است؛ کلاسی که در آن دانشآموزان با تکیه بر خاطرات، گفتوگو و همدلی، خودشان بار اصلی آموزش را بر عهده دارند و مفاهیمی مثل وطندوستی و قهرمانی را عمیقتر درک میکنند.
طاهره شعبانی، آموزگار پایه پنجم در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: کتاب «از ایرانمان دفاع میکنیم» به دلیل نزدیکی زمانی به وقایع دفاع مقدس ۱۲ روزه، برای دانشآموزان کاملاً ملموس است و همین موضوع باعث شده فضای کلاس از حالت آموزش صرف خارج شود و به فضایی برای گفتوگو، همدلی و مشارکت فعال بچهها تبدیل شود.
وی افزود: دانشآموزان این جنگ را دیده و لمس کردهاند، به همین دلیل تصمیم گرفتم مسئولیت تدریس را بیشتر به خود آنها بسپارم. بچهها در گروههای مختلف با هم صحبت میکنند، تجربههایشان را به اشتراک میگذارند و من فقط نقش راهنما را دارم. این روش باعث شده کلاس پویا باشد و بچهها بدون احساس خستگی، درگیر درس شوند.
این آموزگار با توجه به اینکه تدریس این کتاب از نظر عاطفی برای او چالشبرانگیز است، گفت: در کلاس من دانشآموزی حضور دارد که پدرش در جنگ ۱۲ روزه شهید شده است. گاهی قبل از اینکه من خاطرهای را تعریف کنم، خودش از پدرش میگوید. در این لحظات، معلم بودن کافی نیست؛ باید شنید، همدردی کرد و احساس دانشآموز را درک کرد و همین موضوع فضای کلاس را متفاوت کرده است.
خانم شعبانی افزود: این کتاب نگاه بچهها به مفاهیمی مثل قهرمان را تغییر داده است. آنها دیگر قهرمان را فقط کسی نمیدانند که مدال میگیرد، بلکه قهرمان از نظرشان پدر شهید، دانشآموز شهید و یا کسی است که در روزهای جنگ با هموطنانش همدلی کرده است. حتی برخی دانشآموزان از فعالیتهای داوطلبانه خود، مثل کمکرسانی و پخش نذری برای خانوادههای آسیبدیده، صحبت میکنند.
وی با اشاره به محتوای کتاب گفت: تمرکز اصلی کتاب بر دانشآموزان شهید است؛ کودکانی بیگناه که مظلومانه جان خود را از دست دادهاند. همین رویکرد باعث شده مفهوم جنگ برای بچهها قابل فهمتر و انسانیتر شود و آنها با شخصیتهای تأثیرگذار کشور نیز آشنا شوند.
این معلم پایه پنجم، سرعت نگارش و توزیع کتاب را از نقاط قوت آن دانست و افزود: تنها چند ماه بعد از جنگ، این کتاب نوشته و وارد مدارس شد. همزمانی تدریس آن با مباحثی مثل همدلی در کتاب اجتماعی، به درک عمیقتر درسها کمک زیادی کرد و ارتباطی واقعی میان کتاب و زندگی بچهها ایجاد شد.
شعبانی در پایان گفت: اگر این کتاب با مشارکت دانشآموزان، گفتوگو و توجه به احساسات آنها تدریس شود، میتواند یکی از اثرگذارترین و ماندگارترین تجربههای آموزشی برای دانشآموزان باشد.
مجموعه سه جلدی «ایرانمان دفاع میکنیم» که به موضوع جنگ ۱۲ روزه میپردازند، از ابتدای آبان به عنوان محتوای مکمل برنامه درسی در تمامی مدارس تدریس میشود.