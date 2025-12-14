در پی رحلت عالم مجاهد آیت الله سید محمد شاهچراغی ، مردم دامغان ، زادگاه این روحانی جلیل القدر را سیاه پوش کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی نماینده سابق ولی فقیه در استان و نماینده سابق مردم سمنان در مجلس خبرگان رهبری در ۲۰ خرداد ۱۳۱۳ در روستای حسن‌آباد از توابع دامغان به دنیا آمد؛ وی تحصیلات مقدماتی را در دامغان و سمنان گذراند و سپس در حوزه علمیه قم به تکمیل تحصیلات خود پرداخت.

آیت‌الله سید محمد شاهچراغی شنبه بیست و دوم آذر ماه به لقاء الله پیوست. پیکر این عالم ربانی طبق وصیت او روز سه شنبه بیست و پنجم آذر ماه در زادگاهش روستای حسن آباد دامغان به خاک سپرده می شود.