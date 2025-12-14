برگزاری کارگاه آموزشی مربیان کشتی با حضور ۳۵ مربی در دهدشت
کارگاه آموزشی مربیان کشتی به مدت دو روز توسط روح الله میکائیلی مدرس بین المللی فدراسیون کشتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، در این کارگاه شرکت کنندگان مباحث نوین مربیگری، تحلیل خطاهای رایج، اصول علمی تمریندهی، آمادهسازی جسمانی و شیوههای جدید اجرای فنون را فرا گرفتند.
حمیدرضا بهمنی، سرپرست هیئت کشتی شهرستان کهگیلویه، با اشاره به استقبال چشمگیر مربیان گفت:برگزاری این کارگاه نشان داد کشتی فرنگی در استان در مسیر توسعه جدی قرار دارد و هدف ما ارتقای سطح علمی مربیان و ایجاد وحدت رویه در آموزش است تا بتوانیم استعدادهای بیشتری را برای آینده کشتی استان پرورش دهیم.
او با قدردانی از فدراسیون کشتی و مدرس کارگاه افزود:آقای میکائیلی با نگاه علمی و تجربه ارزشمند خود فضای آموزشی بسیار پرباری ایجاد کرد .
در کنار مباحث تئوری، اجرای تمرینهای عملی و بخش پرسش و پاسخ، فرصت مناسبی برای تبادل تجربه و ارتقای فنی مربیان فراهم کرد.
شرکتکنندگان نیز برگزاری چنین کارگاههایی را اقدامی مؤثر برای رشد کشتی شهرستان و حضور پررنگتر ورزشکاران استان در میادین ملی و بینالمللی دانستند.