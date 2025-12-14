پخش زنده
امروز: -
معاون اقتصادی استانداری لرستان بر تسهیل روند سرمایهگذاری شرکت صنایع غذایی برتر در دلفان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در جلسه ی بررسی طرح سرمایهگذاری هلدینگ کشت و صنعت صنایع غذایی برتر در شهرستان دلفان،بر ضرورت حمایت همهجانبه از سرمایه گذاران و تسهیل روند سرمایهگذاری در مناطق محروم تأکید کرد.
امید امیدی شاه آباد با اشاره به بسترسازی برای ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در دلفان افزود:بخش دولتی و دستگاههای متولی این حوزه باید نگاه ویژهای به طرحهای سرمایه گذاری در مناطق محروم مانند دلفان داشته باشند.
وی افزود:ساخت این مجتمع کشت و صنعت از نظر تأمین آب با مشکلی مواجه نخواهد شد و شرکت شهرکهای صنعتی استان هم باید تخفیف و شرایط مناسب برای تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح را فراهم کند.
امیدی بیان کرد:لازم است سرمایهگذاران علاوه بر روشهای تأمین مالی موجود از قبیل تسهیلات، از روشهایی مانند اوراق برای تأمین مالی پروژهها استفاده کنند.