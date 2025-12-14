به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ تیم فوتبال آلومینیوم اراک در هفته چهاردهم لیگ برتر، در تهران مهمان پرسپولیس است.

در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور، جام خلیج فارس و از هفته چهاردهم آلومینیوم در تهران با پرسپولیس مسابقه می‌دهد.

در این مسابقه که از ساعت ۱۶ و ۱۵ دقیقه یکشنبه ۲۳ آذر ، در شهر قدس برگزار می‌شود، هر دو تیم به سه امتیاز این مسابقه نیاز مبرم دارند.

شاگردان مجتبی حسینی پس از دو شکست و سه تساوی در ۵ دیدار گذشته لیگ با ۱۵ امتیاز در خانه دهم جدول قرار دارند و برای بهبود جایگاه خود به سه امتیاز این دیدار می‌اندیشند.

در آن سوی میدان، پرسپولیس که در ۶ دیدار گذشته خود با ۴ پیروزی و ۲ تساوی باختی در کارنامه خود نداشته و هم اکنون با ۲۲ امتیاز در یک قدمی صدر جدول و در رده دوم لیگ قرار گرفته برای پیشتازی از رقیبان خود سپاهان و استقلال به کمتر از ۳ امتیاز این دیدار خانگی راضی نمی شود .

هم اکنون در جدول رده‌بندی لیگ سپاهان با ۲۴ امتیاز صدرنشین است و پرسپولیس و استقلال هم به ترتیب با ۲۲ و ۲۱ امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.