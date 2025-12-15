پخش زنده
به همت بنیاد ملی نوجوان و با همکاری مرکز رسانه سپهر اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، کارگاه آموزشی رسانهای «نوآوین» با حضور ۵۰ دانشآموز منتخب مدارس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛کارگاه آموزشی رسانهای «نوآوین» با هدف توانمندسازی دانشآموزان در عرصه تولید محتوای تلویزیونی و ارتقای سواد رسانهای، به همت بنیاد ملی نوجوان و با همکاری مرکز رسانه سپهر اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان برگزار شد.
در این کارگاه ۵۰ نفر از دانشآموزان مدارس منتخب استان حضور یافتند و با مبانی ایدهپردازی، تولید برنامه تلویزیونی و اصول سواد رسانهای آشنا شدند.
این برنامه با تدریس حجتالاسلام قزلباش، استاد ایده و تولید محتوا، و آقای حیدری، استاد سواد رسانه، برگزار شد.
سرفصلهای کارگاه شامل «آشنایی با فرآیند تولید برنامه تلویزیونی»، «ایدهپردازی و خلاقیت در رسانه»، «اصول سواد رسانهای و تحلیل پیامها»، و «نقش دانشآموزان در تولید محتوای نوآورانه» بود.
حضور فعال دانشآموزان در عرصه رسانه، نه تنها به ارتقای مهارتهای فردی آنان کمک میکند، بلکه زمینهساز شکلگیری نسلی آگاه و مسئولیتپذیر در برابر پیامهای رسانهای خواهد بود. اهمیت کنشگری دانشآموزان در تولید محتوا، بهویژه در قالب برنامههای تلویزیونی، بهعنوان یکی از ابزارهای اثرگذار در تربیت اجتماعی و فرهنگی نسل آینده مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه این کارگاه، قرار است برنامه تلویزیونی «نوآوین» تولید و پخش شود؛ برنامهای که روایتگر مسیر پیشرفت و دستاوردهای دانشآموزان در این کارگاه خواهد بود. همچنین از تولیدات و آثار دانشآموزان در این برنامه تلویزیونی استفاده خواهد شد تا تلاش و خلاقیت آنان به شکل مستقیم در قاب رسانه به نمایش درآید.