هفته شانزدهم فوتبال لیگ یک فرانسه شنبه ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
رن ۳ - ۱ برست
متس ۲ - ۳ پاری سن ژرمن (گلهای پاریس: گونسالو راموس در دقیقه ۳۱، کوئنتن انجانتو ۳۹ و دزیره دو ۶۳)
اف ث پاری ۰ - ۳ تولوز
برنامه - یک شنبه ۲۳ آذر:
المپیک لیون - لوآور
اوسر - لیل
لانس - نیس
استاسبورگ - لوریان
المپیک مارسی - موناکو
در جدول لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۳۶ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای لانس با ۳۴، المپیک مارسی و لیل با ۲۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.