به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

رن ۳ - ۱ برست

متس ۲ - ۳ پاری سن ژرمن (گل‌های پاریس: گونسالو راموس در دقیقه ۳۱، کوئنتن انجانتو ۳۹ و دزیره دو ۶۳)

اف ث پاری ۰ - ۳ تولوز

برنامه - یک شنبه ۲۳ آذر:

المپیک لیون - لوآور

اوسر - لیل

لانس - نیس

استاسبورگ - لوریان

المپیک مارسی - موناکو

در جدول لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۳۶ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های لانس با ۳۴، المپیک مارسی و لیل با ۲۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.