نمایشگاه کتاب لمسی حسی برای کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه درمرکز شماره ۳ کانون پرورش فکری کودکان در سنندج برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان گفت: در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب ویژه مطالعه با حس لامسه به مدت یک هفته در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.
گوهری گفت: این نمایشگاه فرصتی را برای تجربه مطالعه خلاقانه و لمسشدنی کودکان دارای اختلال بینایی فراهم کرده است.
این نمایشگاه از امروز به مدت یک هفته روز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۳ سنندج دایر خواهد بود.