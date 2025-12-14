به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان گفت: در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب ویژه مطالعه با حس لامسه به مدت یک هفته در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

گوهری گفت: این نمایشگاه فرصتی را برای تجربه مطالعه خلاقانه و لمس‌شدنی کودکان دارای اختلال بینایی فراهم کرده است.

این نمایشگاه از امروز به مدت یک هفته روز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۳ سنندج دایر خواهد بود.