استاندار مازندران از تخصیص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای شتاب‌بخشی به طرح راه تنکابن–الموت–قزوین خبر داد و گفت: دولت با وجود همه مسائل در حال تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران با اشاره به اهمیت تکمیل طرح ارتباطی تنکابن- الموت- قزوین در توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای، کاهش زمان سفر و مصرف سوخت، گفت: ۴۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت.

مهدی یونسی رستمی افزود: اعتباری نیز از محل مولدسازی برای تسریع در اجرای این طرح در نظر گرفته می‌شود تا این طرح مهم زودتر به سرانجام برسد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه درمان گفت: پیگیری برای افتتاح گام نخست بیمارستان فوق‌تخصصی قلب و همچنین اقدامات مثبت در بیمارستان شهید رجایی از نمونه‌های روشن این رویکرد است. هدف، ارتقای کیفیت خدمات درمانی است؛ به‌گونه‌ای که اکنون علاوه بر خدمات تشخیصی چشم، جراحی تخصصی چشم نیز در تنکابن و به زودی در بخش نخست بهره‌برداری از بیمارستان فوق‌تخصصی قلب امام خمینی (ره) انجام خواهد شد.

استاندار مازندران با اشاره به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در دست اجرا گفت: ساختمان ورزشی هفت‌طبقه با سرعت مناسب در حال احداث است. طرح‌های آبرسانی ادامه دارد و پروژه راه تنکابن–الموت–قزوین نیز با تخصیص ۴۰ میلیارد تومان، شتاب بیشتری خواهد گرفت و پروژه‌ها با وجود همه‌ی چالش‌ها در حال تکمیل شدن است.

یونسی رستمی با بیان اینکه بیش از ۵۰ کیلومتر آسفالت معابر روستایی انجام شده گفت: پروژه‌هایی که سال‌ها متوقف مانده بود، امروز با تزریق اعتبار با سرعت مطلوبی در مسیر پیشرفت قرار گرفته‌اند.