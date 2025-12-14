پخش زنده
جانشین فرمانده انتظامی گیلان از کشف و ضبط بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در گیلان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ قاسم جانعلی پور امروز در چهارمین نشست کارگروه مقابله با ورود و عرضهی مواد مخدر گیلان در رشت گفت: در ۸ ماه گذشته ۴ هزار و صد کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی در مناطق مختلف شهری و روستایی استان کشف و ضبط شده است.
جانشین فرمانده انتظامی گیلان افزود: در همین رابطه بیش از ۲۱ هزار قاچاقچی، خرده فروش و معتاد متجاهر دستگیر و تحویل مراجع قضایی و ذیصلاح شدهاند.
وی همچنین بر لزوم اتخاذ وحدت رویه همراه با تعامل منطقی مجموع دست اندرکاران حوزهی مبارزه با پدیدهی شوم مواد مخدر در گیلان تاکید کرد و افزود: برخورد سلبی و مقابله با این مواد افیونی زمانی به حصول نتایج مطلوب منتهی میشود که همراه با اقدامات پیشگیرانه و آگاهی بخش باشد.
فرشید اباذری، دبیر ستاد مباره با مواد مخدر استانداری گیلان نیز در این نشست گزارشی از روند فعالیتها و سیاستهای تقابلی در قبال قاچاق، توزیع و مصرف مواد مخدر در مناطق مختلف گیلان ارایه داد و ارتقاء عملکرد دست اندرکاران مقابله با پدیدهی شوم مواد مخدر را مستلزم ارتقاء زیرساخته و سازوکارهای نوین برشمرد.
در ادامهی این نشست هر یک از اعضای کارگروه مقابله با ورود و عرضهی مواد مخدر در گیلان نظرات خود را در خصوص پایش مستمر مبادی ورودی و خروجی مرز آستارا، لزوم بهروزرسانی دستگاههای ایکس ری، بهبود تجهیزات سخت افزاری و پیگیری برای استقرار یک فروند پهباد برای گشت شناسایی هوایی ارایه کردند.