به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سپهر اعتمادپور، پویا شفیعی فرد، فاطمه فلاحتی و فرشته اقتداری اسکواش‌بازان شرکت کننده ایران در رقابت‌های جام جهانی اسکواش به میزبانی شهر چنای کشور هند بودند که امروز یکشنبه ۲۳ آذرماه در آخرین دیدار خود به مصاف تیم لهستان رفتند و با نتیجه ۳ بر ۱ بازی را واگذار کردند و در جایگاه دهم جهان قرار گرفتند.

تیم ایران پیش از این برابر مصر و ژاپن بازی را واگذار و برابر برزیل به برتری رسیده بود.

نتایج مسابقات تیم ایران به این شرح است:

* برای رده‌های ۹ تا ۱۲:

ایران ۱ - ۳ لهستان

- تیم ایران پیش از این در دور گروهی و در گروه ۴، ۰ - ۴ از ژاپن و مصر شکست خورد و در دیدار برای رده‌های ۹ تا ۱۲ با نتیجه ۱ - ۳ از کره جنوبی شکست خورد و ۲ - ۲ (با امتیاز شماری) برزیل را مغلوب کرد و دهم شد.

این مسابقات با حضور ۱۲ تیم در حال پیگیریست و دو تیم هنگ کنگ و هند با برتری مقابل حریفان امروز در دیدار پایانی به مصاف هم می‌روند.

- دیدار رده بندی برگزار نمی‌شود و تیم‌های ژاپن و مصر سوم مشترک شدند.

- در تاریخ جام جهانی اسکواش که از سال ۱۹۹۶ برگزار شده است، تیم مصر با دو قهرمانی و ۲ سومی رکورد دار است و تیم‌های انگلیس با یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی دوم و استرالیا با یک قهرمانی و دو سومی در رده سوم هستند.