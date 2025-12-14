فعالیت اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری با هدف بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، اساتید دانشگاهی و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف درآذربایجان غربی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه شروع به‌کار اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری در استان صبح امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور حمزه صفربیگی دبیر شورای راهبری اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسه هادی بهادری به عنوان رئیس اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری آذربایجان‌غربی معرفی شده و ۱۲ عضو دیگر این اندیشکده نیز حکم خود را دریافت کردند.

همچنین در این جلسه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، اساتید دانشگاهی و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف، تشکیل اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در استان اعلام شد.

همچنین با تشریح اهداف و مأموریت‌های این مجموعه، بر تمرکز اندیشکده بر موضوعاتی نظیر حکمرانی مطلوب، اصلاح فرآیند‌های قانون‌گذاری، توسعه متوازن و افزایش کارآمدی نظام اجرایی تاکید شد.