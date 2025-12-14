به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ادارۀ فرهنگی و هنری اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان با بیان اینکه این مدارس براساس ارزیابی هفته ما‌ها در جمع برترین‌های کشوری قرار گرفتند، گفت: هفته «ماها» با هدف تقویت هویت فرهنگی، مشارکت دانش‌آموزان و ارتقای فعالیت‌های هنری در مدارس طراحی شده و امسال نیز با استقبال و مشارکت گستردۀ مدارس در حال اجراست.

مرتضی شکری با اشاره به شرایط خاص برخی مدارس افزود: مدارسی که به دلیل تعطیلی یا غیرحضوری شدن کلاس‌ها، موفق به اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در بازه زمانی تعیین‌شده نشده‌اند، می‌توانند از ۲۲ تا ۲۶ آذرماه به منظور اجرای برنامه‌های هفته «ماها» اقدام کنند تا فرصت حضور و مشارکت برای همه مدارس فراهم شود.

رئیس ادارۀ فرهنگی و هنری اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان با تأکید بر زمان‌بندی ارسال آثار نیز گفت: مدارس حداکثر تا ۱۰ دی‌فرصت دارند، محتوا‌های تولیدی خود را جهت بررسی و جمع‌بندی به اداره آموزش‌وپرورش منطقه یا ناحیۀ مربوطه تحویل دهند و این بازه زمانی به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.