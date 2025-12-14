ثبت‌نام مراسم معنوی اعتکاف از روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه تا ۲ دی‌ماه در شهرستان زنجان آغاز می شود و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی etekaf-zn.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ روابط عمومی تبلیغات اسلامی استان اعلام کرد: در مجموع ۴۸ مسجد در سطح شهرستان زنجان برای برگزاری این مراسم آماده شده است. این مساجد در قالب بخش‌های مختلف از جمله دانش‌آموزی، عمومی، معارفی، دانشجویی، معلمان، مادر-کودک، مادر-دختر و پدر-پسر پذیرای معتکفان خواهند بود تا گروه‌های مختلف جامعه بتوانند از فضای معنوی اعتکاف بهره‌مند شوند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵ هزار نفر در مراسم اعتکاف امسال شرکت کنند. این استقبال گسترده نشان‌دهنده جایگاه ویژه اعتکاف در میان مردم زنجان و علاقه‌مندی آنان به حضور در برنامه‌های عبادی و معنوی است.

برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم، ۷۰۰ خادم در مساجد حضور خواهند داشت تا وظایف مربوط به پذیرایی، خدمت‌رسانی و امور اجرایی را انجام دهند. این تلاش‌ها به منظور ایجاد فضایی آرام و منظم برای معتکفان صورت گرفته است.

برگزاری همزمان با ایام‌البیض

مراسم معنوی اعتکاف امسال همزمان با ایام‌البیض ماه رجب، در روز‌های ۱۳ تا ۱۵ دی‌ماه برگزار می‌شود. در این ایام، برنامه‌های فرهنگی، معرفتی و عبادی متنوعی تدارک دیده شده تا شرکت‌کنندگان بتوانند در فضایی معنوی و آرام، بهره‌مندی بیشتری از این فرصت ارزشمند داشته باشند.