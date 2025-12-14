مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال اعلام کرد: مشکلات هفته‌های گذشته در حوزه تأمین، ترخیص و عرضه نهاده‌های دامی با پیگیری‌های انجام‌شده برطرف شده و شرایط مناسبی برای دسترسی تولیدکنندگان به نهاده‌ها فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسعود نمازی در حاشیه بازدید از انبار‌های بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: در هفته‌های گذشته، مشکلاتی هم در حوزه عرضه نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه و هم در بحث ترخیص آنها وجود داشت که با پیگیری‌های انجام‌شده، این موانع برطرف شده است.

وی افزود: خوشبختانه اکنون روند تأمین و توزیع نهاده‌ها شرایط بسیار خوبی پیدا کرده و وضعیت مناسبی برای تولیدکنندگان ایجاد شده است تا بتوانند نهاده‌های مورد نیاز خود را به‌موقع دریافت کنند. بخشی از مشکلات مربوط به تأمین کالا و عرضه نهاده‌ها که فشار‌هایی را به تولیدکنندگان وارد کرده بود، رفع شده و شرایط بازار به سمت ثبات حرکت کرده است.

مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال در ادامه با اشاره به وضعیت تخصیص ارز گفت: در حوزه تخصیص ارز، با وجود بودجه مشخصی که وجود دارد و همچنین اقداماتی که در وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است، به‌ویژه با پیگیری‌های معاونت بازرگانی در هفته‌های اخیر، گشایش‌های خوبی صورت گرفته است. همچنین تدابیری که با همراهی و تصمیم‌گیری سران قوا برای افزایش منابع ارزی کالا‌های اساسی اتخاذ شد، نقش مؤثری در بهبود شرایط داشته است.

نمازی درباره میزان ثبت سفارش و واردات نهاده‌ها توسط این مؤسسه توضیح داد: بخشی از سهمیه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی در اختیار ما قرار داده بود، ثبت سفارش و وارد شده و هم‌اکنون نیز این روند ادامه دارد. در حال حاضر دو کشتی کنجاله در بندر امام خمینی در حال تخلیه هستند و مراحل بارگیری و حمل آنها به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: خرید نهاده‌ها از بازار‌های مبدأ انجام شده و فرآیند بارگیری برای انتقال نهاده‌ها به دست دامداران و مرغداران در حال انجام است تا نیاز واحد‌های تولیدی به شکل منظم تأمین شود.