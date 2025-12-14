به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ادارۀ امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش استان گفت: اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان به‌عنوان دبیرخانه کشوری گروه آموزشی مشاوران در سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ انتخاب شد.

لیلا بابایی افزود: این ابلاغ در راستای استقرار نظام راهنمایی و مشاوره تربیتی مبتنی بر مبانی اسلامی، تقویت و گسترش نقش معلمان در فرآیند راهنمایی و مشاوره تربیتی و همچنین اجرای تکالیف مندرج در سند نظام جامع راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش صادر شده است.

وی گفت: بر اساس این ابلاغ، بازنگری در نحوه فعالیت گروه آموزشی مشاوره با رویکرد تقویت جایگاه حرفه‌ای گروه و ارتقای مرجعیت علمی مشاوران در مدرسه، از مهم‌ترین مأموریت‌های تعیین‌شده برای دبیرخانه کشوری خواهد شد.

رئیس ادارۀ امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: اجرای دقیق مأموریت‌های محوله می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات مشاوره‌ای و تربیتی در مدارس کشور ایفا کند.