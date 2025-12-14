پخش زنده
مدیرکل راهداری مازندران از اجرای عملیات نصب توری سنگگیر در محور پرتردد کندوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محسن محمدنژاد اعلام کرد: عملیات نصب توری سنگگیر (راکفال) به طول ۵۰ متر در محدوده پرخطر سیاهبیشه این محور با اعتباری حدود ۱۲ میلیارد تومان به پایان رسیده است.
وی افزود: فاز دوم این عملیات به طول ۴۰ متر در بالادست همین محدوده نیز به زودی اجرایی خواهد شد.
محمدنژاد با تشریح عملکرد این سازه گفت: توری سنگگیر مهارکننده ریزش سنگ و خاک در شیبها است و مانع ورود سنگهای سقوطکرده به سطح جاده میشود. این سازه اخیراً یک سنگ در حال سقوط از ارتفاعات را مهار کرد و از ورود آن به مسیر خودروها جلوگیری نمود. به گفته عوامل حاضر، در صورت عدم مهار این سنگ، احتمال وقوع حادثهای شدید بسیار بالا بود.
مدیرکل راهداری مازندران ویژگی دیگر این توریها را توانایی مقابله با ضربه سنگهای بزرگ و همچنین جلوگیری از انتقال رسوبات حادثهساز سیلاب در آبروها عنوان کرد.
او در ادامه به دیگر اقدامات ایمنسازی در این محور اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته، عملیات نصب گالری پیشساخته به طول ۲۳۰ متر در منطقه پرخطر "کمرزرد" با اعتباری ۲۲۰ میلیارد تومان انجام شد که موجب کاهش چشمگیر ریزشها گردید. همچنین، عملیات نصب توری سنگ در ۵ نقطه دیگر از این محور با اعتباری ۲۴ میلیارد تومان اجرا شده است.
محمدنژاد با اشاره به اهمیت راهبردی و گردشگری محور کندوان، خاطرنشان کرد: این محور به دلیل مناظر طبیعی، جاذبههای تاریخی و کوتاهی مسافت، در تمام فصول به ویژه ایام نوروز، شاهد تردد انبوه مسافران و گردشگران داخلی و خارجی است.