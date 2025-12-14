به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید علی اصغر شکرایی زاده رئیس بهزیستی شهرستان کهگیلویه گفت: به همت بهزیستی شهرستان کهگیلویه نمایشگاه دست ساخته های معلولان و توان یابان تحت حمایت این بهزیستی در اداره بهزیستی شرستان کهگیلویه برپا شد.

وی گفت: این نمایشگاه در قالب شش غرفه و با آثاری مثل حصیر بافی، گلیم بافی، عروسک دوزی، نقاشی روی بوم و سایر دست ساخته های معلولین اینجا عرضه می شود.

وی گفت: در واقع در سطح شهرستان کهگیلویه هشت مرکز آموزشی مراقبتی و نگهداری وجود دارد و تقریبا هشت تا مربی زیر نظر خود اداره بهزیستی این آموزش ها رو دریافت و ارائه می دهند.

وی با بیان اینکه صنایع دستی و میراث فرهنگی این آمادگی رو اعلام کرده که آموزش های لازم را به صورت رایگان برای مددجویان بهزیستی یا جامعه هدف داشته باشد و اداره فنی و حرفه ای هم طبق قرارداد و تفاهم نامه ای که آمادگی لازم برای اعزام مربی و آموزش های مدون و رایگان ضروری برای جامعه هدف را ارائه داد.

رئیس بهزیستی شهرستان کهگیلویه گفت: در سطح شهرستان کهگیلویه پنج هزار و دویست معلول تحت حمایت سازمان بهزیستی است.

وی به تسهیلات داده شده در سال گذشته اشاره کردو گفت: در سطح شهرستان کهگیلویه در سال گذشته به جهت توانمندسازی معلولین حدود چهل و هفت میلیارد تومان اعتبار واگذار شد و امسال الان بالغ بر چهل میلیارد تخصیص داده شد .