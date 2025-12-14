سخنگوی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء از تکمیل خط راه آهن خاش تا چابهار تا پایان امسال خبر داد اما تأکید کرد: بهره‌برداری از آن به منابع مالی نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وزارت راه و شهرسازی پیشتر اعلام کرده بود این طرح از سال ۱۳۸۹ آغاز شده اما با «مشکلات مالی و تأخیرهای متعدد» روبه‌رو بوده است.

این وزارتخانه مرداد امسال ارزش روز این طرح کلانِ عمرانی را حدود ۱.۵ میلیارد دلار برآورد کرده بود.

«خاش تا چابهار» بخش باقیمانده از طرح راه آهن زاهدان - چابهار است که در راهگذر/ کریدور ترانزیتی شمال - جنوب ایران قرار گرفته.

به گفته سخنگوی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، راه آهن چابهار - زاهدان بخش اصلی این راهگذر ترانزیتی است.

راه آهن زاهدان - چابهار حدود ۶۳۰ کیلومتر است که حدود ۳ سال پیش، ۱۵۰ کیلومتر آن از زاهدان تا خاش به بهره‌برداری رسید.

سرهنگ سیدحسن حسینی‌نیک گفت: ساخت راه آهن خاش - چابهار تا حدود ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.

با تکمیل این خط راه آهن، بندر شهید بهشتی چابهار به شبکه سراسری ایران متصل می‌شود. اتصال سواحل مکران به این شبکه، علاوه بر توسعه اشتغال و ظرفیت تبادلات تجاری داخلی و خارجی ایران، جنبه‌های اجتماعی مثبتی را به ویژه برای سیستان و بلوچستان و مناطق کم برخوردار این استان در بر خواهد داشت. ظرفیت‌های اقتصادی راهگذر شمال - جنوب همچنین با اتصال این خط به راه آهن سرخس، بیشتر از قبل افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء از بهره‌برداری ۲ طرح عمرانی دیگر هم خبر داده. سرهنگ حسینی‌نیک گفت فاز نخست پالایشگاه مهر خلیج فارس تا پایان امسال به بهر‌برداری می‌رسد.

به گفته او این پالایشگاه روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین تولید دارد و توانایی افزایش تولید تا ۱۳ میلیون لیتر هم خواهد داشت.

سخنگوی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء گفت که فاز بعدی این پالایشگاه به صورت کامل، سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

سرهنگ حسینی‌نیک از بهره‌برداری ۵۰ کیلومتر از جاده ترانزیتی ۱۰۷ کیلومتری جلفا - آق‌بند تا پایان سال ۱۴۰۴ هم خبر داد.

این راهگذر راهبردی به موازات رودخانه ارس در شمال غرب ایران قرار دارد.