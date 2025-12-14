پخش زنده
امروز: -
رئیس شورای هماهنگی صنعتگران شهرکهای صنعتی کشور گفت: کمبود نقدینگی، افزایش نرخ ارز و افزایش هزینههای انرژی از مهمترین موانع پیش روی صنایع کوچک و متوسط است و رفع نشدن این موانع تولیدی میتواند به تعطیلی واحدهای صنعتی منجر شود.
آقای مهدی بستانچی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: بازار در حال حاضر با رکود شدید مواجه است و به همین دلیل، تولیدکنندگان با کمبود شدید نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند.
وی درباره مهمترین مشکلات بخش صنعت اظهار کرد: امروز نبود نقدینگی در صنایع و واحدهای تولیدی، هم تولیدکننده و هم مصرفکننده محصول نهایی را با چالش مواجه کرده است.
بستانچی ادامه داد: افزایش نرخ ارز موجب رشد قیمت نهادهها و مواد اولیه شده و همین موضوع به افزایش قیمت محصول نهایی انجامیده است؛ در نتیجه، تقاضای خرید در میان مردم کاهش یافته است.
وی با اشاره به مشکلات زیرساختی افزود: تابستان گذشته به دلیل قطعی برق و آب، صنعت با کاهش حدود ۵۰ درصدی تولید مواجه بوده است و هم اکنون نیز قیمت برق افزایش چشمگیری یافته و همچنین موارد جدیدی به قبوض برق اضافه شده که هزینه بیشتری را به تولیدکنندگان تحمیل میکند.
به گفته بستانچی، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، قطعی برق، افزایش هزینههای انرژی و کمبود نیروی انسانی متخصص، تولید را با کاهش چشمگیر و خطر تعطیلی واحدهای صنعتی مواجه کرده است.