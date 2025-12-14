پخش زنده
شهرداری اصفهان با بنیاد نخبگان در راستای حل مسائل کلان شهری تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهردار اصفهان با اشاره به اینکه این تفاهم نامه به منظور توسعه ظرفیتهای علمی و پژوهشی شهر به امضا رسیده گفت: اگر مسائل شهری به شکل دقیق استخراج و به زیرمجموعههای بنیاد نخبگان منتقل و خروجی آن طرحها حل مسئله محور باشد، بهترین نتایج برای شهر حاصل خواهد شد.
علی قاسم زاده ادامه داد: با نظاممند شدن فرآیندها و صدور مجوزهای لازم، اجرای طرحهای شهری آسانتر میشود.
ویبا تأکید بر امکان همکاری مستقیم و فراتر از تشریفات قانونی و اداری افزود: شهرداری و بنیاد نخبگان قادر هستند مسائل شهر را به طور گامبهگام حل کرده و کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهند.