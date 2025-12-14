به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهردار اصفهان با اشاره به اینکه این تفاهم نامه به منظور توسعه ظرفیت‌های علمی و پژوهشی شهر به امضا رسیده گفت: اگر مسائل شهری به شکل دقیق استخراج و به زیرمجموعه‌های بنیاد نخبگان منتقل و خروجی آن طرح‌ها حل مسئله محور باشد، بهترین نتایج برای شهر حاصل خواهد شد.

علی قاسم زاده ادامه داد: با نظام‌مند شدن فرآیند‌ها و صدور مجوز‌های لازم، اجرای طرح‌های شهری آسان‌تر می‌شود.

ویبا تأکید بر امکان همکاری مستقیم و فراتر از تشریفات قانونی و اداری افزود: شهرداری و بنیاد نخبگان قادر هستند مسائل شهر را به طور گام‌به‌گام حل کرده و کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهند.