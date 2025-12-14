به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: پانزدهمین نمایشگاه کشاورزی با هدف معرفی توانمندی‌ها، دانش‌بنیان‌ها و صنایع وابسته به بخش کشاورزی، اواخر آذرماه در بجنورد برگزار می‌شود.

زکریا یاران گفت: در این نمایشگاه، ماشین‌آلات، نهاده‌ها، گل و گیاه و همچنین سیستم‌های آبیاری و گلخانه‌ای در معرض دید عموم و فعالان حوزه کشاورزی قرار می‌گیرد.

علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ از آن بازدید کنند.