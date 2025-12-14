پخش زنده
این نمایشگاه ۴ روزه از سه شنبه ۲۵ آذر در محل دائمی نمایشگاه بین المللی بجنورد در تخته ارکان، آغاز به کار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی گفت: پانزدهمین نمایشگاه کشاورزی با هدف معرفی توانمندیها، دانشبنیانها و صنایع وابسته به بخش کشاورزی، اواخر آذرماه در بجنورد برگزار میشود.
زکریا یاران گفت: در این نمایشگاه، ماشینآلات، نهادهها، گل و گیاه و همچنین سیستمهای آبیاری و گلخانهای در معرض دید عموم و فعالان حوزه کشاورزی قرار میگیرد.
علاقهمندان میتوانند همهروزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ از آن بازدید کنند.