نماینده ولی فقیه در مازندران در دیدار با مداحان و شاعران آیینی مازندران بر لزوم همراه کردن ذکر اهل بیت(ع) با مسائل روز و انقلاب اسلامی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی فقیه در استان مازندران در دیدار با مداحان که به مناسبت فرارسیدن میلاد حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) برگزار شد، با بیان نکاتی خطاب به جامعه مداحی و شعر آیینی استان سخن گفت.
آیت الله لائینی با هشدار نسبت به توطئه دشمنان گفت: دشمنان از رونق ذکر اهل بیت (ع) ناراحتند، اما اگر ببینند این ذکر با تطبیق بر زمانه، انقلاب و مسائل سیاسی همراه نیست، خوشحال میشوند.
او افزود: حرارت محبت فاطمه (س) و اهل بیت ایشان نباید هیچگاه سرد شود؛ همه ما مراقب این حرارت باشیم.
آیتالله محمدی لائینی، ویژگی اصلی مداحان را اظهار و واداشتن جامعه به اظهار محبت برشمرد اما هشدار داد: به دام تظاهر به محبت نیفتیم؛ آن ناپسند است.
وی با اشاره به تاریخ تشیع گفت: شیعه نشان داده که محبت به اهل بیت را در سختیها ترک نکرده و همین محبت، جوانان ما را به جبههها کشاند.
نماینده ولی فقیه در مازندران تصریح کرد: این عشق و محبت، سرمایهای است که ما را در مقابل دشمنان بیمه و در فتنهها پیروز کرده است.
در ابتدای این مراسم، از همسران دو تن از پیرغلمان و مداحان پیشکسوت استان تجلیل به عمل آمد.