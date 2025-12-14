به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بخشی از حکم حجت الاسلام والمسلمین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آمده است: جشن میلاد قطب عالم امکان، نقطۀ کانونی هویت تمدنی و ساختار اعتقادی ملت ایران است و در این رخداد، جامعه با نمایش روح پویا، نشاط باطنی و انسجام ملی، به مثابۀ یک اَبَر خانوادۀ ولایت‌مدار، بنیان‌های امید و بیداری اسلامی را به جهان عرضه می‌کند.

حجت الاسلام موسی پور این فرصت را غنیمتی برای بسترسازی مقدماتی دانسته است تا دنیای مشتاق عدالت، زیر چتر هدایت‌گر اسلام ناب و نظام جمهوری اسلامی، با تکیه بر ایمان راسخ جامعۀ منتظر، به سوی آرمان‌شهر مهدوی، هدایت شود.

در بخش دیگری از این حکم با اشاره به اهمیت تقویت بُعد کنشگری مردمی در بزرگداشت‌ها و تبعیت از رهنمود‌های امام خامنه‌ای (مدّ ظله العالی) در رویکرد مردمی‌سازی و فعال‌ کردن مساجد و نهاد‌های خودجوش، آمده است: به منظور تجدید طراوت و غنابخشی مضاعف به آیین‌های دینی و جهت دهی به برنامه‌های محتوایی و تبیینی و هماهنگی فعالیت‌های میدانی و جشن‌های اعیاد شعباینه، به عنوان «رئیس ستاد مرکزی هماهنگی اعیاد شعبانیه» منصوب می‌شوید.

در پایان از همۀ دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی، به‌ویژه نهاد‌های فرهنگی راهبردی و تشکل‌های فعال مردمی، خواسته شده است با درک عمق اهمیت موضوع و جایگاه آن در منظومۀ اعتقادی مسلمین و آرمان‌های تمدن نوین اسلامی، همکاری تمام‌عیار را با ستاد مرکزی هماهنگی اعیاد شعبانیه، داشته باشند.