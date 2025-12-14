فصل هشتم برنامه «حسینیه معلی» با محور ترویج فرهنگ آیینی و مذهبی بزودی از شبکه‌های سیما پخش می‌شود و همزمان، برنامه «ثریا» با رویکردی تحلیلی، به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیشرفت استان گلستان می‌پردازد.

معلی در فصل تازه و ثریا با نگاهی به آینده گلستان روی آنتن سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل هشتم برنامه «حسینیه معلی» که ضبط آن ازهفته گذشته آغازشده، قراراست دراعیاد شعبانیه با ترکیب جدیدی ازمداحان به عنوان کارشناس و داور روی آنتن شبکه سه سیما برود.

برنامه تلویزیونی «حسینیه معلی» هرساله در دو رویکرد عزا و شادی تهیه شده و روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

این برنامه درایام ماه محرم و صفر با رویکرد عزا و در ایام اعیاد شعبانیه با رویکرد جشن و شادی تهیه و تولید می‌شود.

فصل هشتم برنامه «حسینیه معلی» بناست دراعیاد شعبانیه با حضورحجت الاسلام بی‌آزار تهرانی، سعید حدادیان، مهدی سلحشور، سیدرضا نریمانی وعلی‌اکبرحائری به عنوان کارشناس و داور روی آنتن شبکه سه سیما برود.

برنامه «ثریا»

دومین برنامه زنده «ثریا» امشب با حضور استاندار گلستان، به بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های توسعه این استان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری و ترانزیت می‌پردازد.

دومین برنامه زنده «ثریا» از گرگان، امشب یکشنبه ۲۳ آذرماه ، ساعت ۲۳ از شبکه یک سیما روی آنتن می‌رود.

این برنامه با محوریت «بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیشرفت استان گلستان» و با نگاهی صریح و صمیمی، به واکاوی ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری، همچنین فرصت‌های ترانزیتی و دیپلماسی اقتصادی استان گلستان می‌پردازد.

در این برنامه علی‌اصغر طهماسبی، استاندار گلستان، به‌عنوان مهمان ویژه حضور دارد و به تشریح برنامه‌ها، چالش‌ها و راهبرد‌های توسعه‌ای استان گلستان خواهد پرداخت.

برنامه «ثریا» با رویکردی تحلیلی و مطالبه‌گرانه، تلاش دارد زمینه گفت‌وگوی شفاف درباره مسائل پیشرفت مناطق مختلف کشور را فراهم کند.