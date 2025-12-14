پخش زنده
معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر گفت: اخراج این استاد ایرانی از دانشگاه به علّت دفاع از مردم مظلوم فلسطین، رسوایی دیگری برای آمریکا در نقض حقوق بشر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ناصر سراج، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اخراج شیرین سعیدی، استادیار علوم سیاسی و مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه آرکانزاس به دلیل انتقاد از رژیم صهیونیستی، گفت: اخراج این استاد ایرانی از دانشگاه به علت دفاع از مردم مظلوم فلسطین، رسوایی دیگری برای آمریکا در نقض حقوق بشر است.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه گفت: حذف و برکناری اساتید ایرانی و مخالفان جنایتهای رژیم نسلکش و کودککش صهیونیستی در دانشگاههای غربی، نشان میدهد که آنچه در غرب تحت عنوان «آزادی بیان» و «فضای آکادمیک» تبلیغ میشود، بیشتر یک پوشش نمایشی و ضدّ حقوق بشری است تا واقعیت.
سراج با اشاره به تمجید و حمایت خانم سعیدی از رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حمله رژیم صهیونیستی به ایران، افزود: آنچه در این ماجرا قابل تأمل است، تضّاد آشکار بین ادعاهای پرطمطراق حقوق بشری آمریکا و برخی کشورهای غربی است. اخراج این استاد ایرانی نشان دهنده این موضوع است که فضای آکادمیک در غرب نه تنها مستقل و بیطرف نیست، بلکه کاملاً تحت فشار سیاستهای ایدئولوژیک قرار دارد.
وی گفت: چنین اقداماتی تنها محدود به یک استاد ایرانی در ایالات متحده نیست؛ ماجرای شیرین سعیدی و مهدیه اسفندیاری، هر دو نمونههای واضحی هستند که ثابت میکنند در غرب، آزادی بیان و دموکراسی، تنها شعاری بیش نیست و هر آنچه مغایر با خواستههای آنها، حتی در سطح علمی یا مدنی باشد، با محدودیّت و اخراج مواجه میشود.