به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: در محور پونل به خلخال ۵ سانتیمتر برف بر زمین نشسته و در حال حاضر در این محور یخبندان و کولاک است.

فریبرز مرادی با اشاره به اینکه در محور اسالم به خلخال مخلوط برف و باران می‌بارد گفت: محور‌های سیاهکل به دیلمان، شوک به ملکوت و بلوردکان به خصیب دشت هم سفیدپوش است.

وی با بیان اینکه در محور اسالم به خلخال در گردنه الماس بارش خفیف برف می‌بارد گفت: راه زندانه در محور پونل به خلخال به دلیل یخبندان و کولاک شدید مسدود است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان افزود: ترافیک در سایر محور‌های مواصلاتی استان گیلان در جریان است.

فریبرز مرادی به هموطنان توصیه کرد با توجه به بارش برف در محور‌های کوهستانی استان، ضمن رعایت موارد ایمنی و همراه داشتن زنجیر چرخ، از تردد غیرضروری در محور‌های برفگیر خودداری کنند.

وی افزود: شماره تلفن مرکز مدیریت راه‌های استان گیلان بصورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به سوالات هموطنان در خصوص وضعیت جوی و ترافیکی تمامی محور‌های مواصلاتی استان گیلان و محور‌های ارتباطی استان‌های همجوار است.