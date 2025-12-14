پخش زنده
وزیر امور خارجه سابق افغانستان، نشست منطقهای تهران را فرصت مهم و تاریخی برای احیای روند صلح این کشور دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ «محمد حنیف اتمر» وزیر امور خارجه افغانستان و رئیس حزب «حرکت ملی برای صلح و عدالت» امروز در پیامی درباره برگزاری نشست کشورهای منطقه درباره وضعیت افغانستان به میزبانی تهران نوشت: این نشست میتواند فرصتی مهم برای پیشبرد روند سیاسی و تقویت هماهنگی میان تلاشهای ملی، منطقهای و بینالمللی باشد.
اتمر، نشست منطقهای در تهران را فرصتی مهم برای فعال سازی مسیر سیاسی بحران افغانستان ارزیابی کرد و افزود: امید است این نشست بر ضرورت آغاز مذاکرات میان افغانها برای رسیدگی به ابعاد داخلی بحرانها و تحقق تعهدات بینالمللی دولت افغانستان تأکید کند.
وزیر امور خارجه سابق افغانستان تأکید کرد: هماهنگی میان تلاشهای داخلی، منطقهای و بینالمللی میتواند به یافتن راه حلهای پایدار برای افغانستان کمک کند.