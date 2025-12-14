پخش زنده
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: ایرانیها متناسب با ظرفیتهای علمی و دانشی خود در حوزه دریا، به دنبال افزایش اقتدار کشور هستند و برای مقابله با تهدیدات سایبری، الکترونیکی و هوادریا، متناسب با تهدیدات، خود را آماده و مهیا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار «شهرام ایرانی» در حاشیه در آیین رونمایی از آثار جدید موسیقایی نیروی دریایی ارتش که صبح امروز (یکشنبه) در ستاد فرماندهی نداجا برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره بهره مندی از ابزار هنر در تقویت توانمندی نداجا اظهار داشت: هنر عرصهای بسیار گسترده و زیرساختی برای فرهنگ است که از طریق آن میتوان فرهنگ و اقتدار را در هر بُعدی ارائه داد.
دریادار ایرانی ادامه داد: برای تقویت فرهنگ دریایی و اقتدار کشور، باید از ظرفیتهای فرهنگی کشور بهرهبرداری کنیم تا بتوانیم فرهنگ و اقتدار دریا و کشور را در همه ابعاد و مؤلفهها انتقال دهیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه درباره اقدامات نداجا و آمادگی این نیرو برای مقابله با تهدیدات سایبری، الکترونیکی و هوادریا گفت: ما متناسب با تهدیدات، خود را آماده و مهیا میکنیم و برابر فرامین پیش میرویم. در این حوزه از تجهیزات بومی برخورداریم و با توکل به خداوند در این مسیر، موفق عمل میکنیم.
وی با اشاره به اینکه قدرتهای بزرگ جهانی توان نظامی خود را از طریق نمایش قدرت در دریا نشان میدهند، عنوان کرد: دریا از دیرباز یکی از نقاط قوت ایرانیان بوده است و برای اینکه اقتدار و توانمندیهای فرزندان این کشور را در عرصه دریا به مردم معرفی کنیم، برنامههای خاصی در دستور کار ما قرار دارد.
دریادار ایرانی افزود: ما به دنبال این هستیم که انواع ادوار تاریخی را در کنار هم قرار دهیم و همه را در یک بحث جامع ارائه کنیم. مهم است که بدانیم کجا بودیم و امروز کجا هستیم؛ همچنین اینکه این ارتباط تاریخی و گرههایی که این دو را به هم متصل میکند، چه بوده است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: تمام ظرفیت هنر میتواند در این زمینه مؤثر باشد؛ از سینما و کتاب گرفته تا موسیقی و داستانگویی؛ حتی در کتب آموزشی، باید اقتدار دریایی کشور را که به برکت خون مطهر شهدا، انقلاب و اسلام به دست آمده است در این مقطع تاریخی معرفی کنیم.
وی با اشاره به اِعمال فشار دشمنان بر ملت ایران و راهکارهای مقابله با آن، گفت: روحیه ابتکار در ایرانیها از دیرباز وجود داشته است. امروز اگر کشتی سکان دارد، این سکان ابتکار ایرانیهاست که به ۲ هزار سال پیش برمیگردد. اگر توان و قوه محرکه هست، ابتکار آن از ایرانیهاست و مربوط به ۲ هزار و ۵۰۰ سال پیش است. مستنداتی از هزار سال پیش نیز وجود دارد که نشاندهنده توانمندیهای دریایی ایرانیان است.
دریادار ایرانی بیان کرد: امروز ایرانیها متناسب با ظرفیتهای علمی و دانشی خود در حوزه دریا، به دنبال افزایش اقتدار کشور هستند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش درباره اقدامات صورتگرفته برای علاقهمندسازی نسل جوان و نوجوان در عرصه دریا هم گفت: در زمینه هنر، نوآوریهای جدیدی وجود دارد که میتواند در معرفی فرهنگ دریایی مؤثر باشد. انیمیشن و پویانمایی از جمله ابزارهایی هستند که در دستور کار ما قرار دارند؛ همچنین با استفاده از هوش مصنوعی میتوانیم تولیدات فاخر و جذابی ارائه کنیم تا جوانان ما بدانند در چه عرصهای پا میگذارند و بتوانند آینده کشور را تضمین کنند.