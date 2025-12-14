با فعالیت سامانه بارشی اخیر در پیرانشهر ، میزان بارشهادر این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با فعالیت سامانه بارشی اخیر در پیرانشهر نزدیک به ۱۲۲ میلیمتر بارندگی ثبت شد که عمده بارش‌ها به صورت برف بود.

این بارش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد و نسبت به دوره بلند مدت سه درصد افزایش داشته است.

میزان آورده رودخانه‌های اصلی این شهرستان نیز با توجه به بارش‌های خوب فصل پاییز که عمدتا به صورت برف بوده میزان ذخایر آبی را افزایش داده است به طوری که آورده رودخانه ها به سد سیلوه نیم میلیون متر مکعب و سد کانی سیب دو و نیم میلیون متر مکعب افزایش یافته است.

رئیس منابع آب شهرستان پیرانشهر با اشاره به وضعیت مخازن سد‌های پیرانشهر گفت: سد سیلوه با ۳۶ میلیون متر مکعب و درصد پرشدگی ۴۳ درصد نسبت به سال گذشته که در پنجاه سال اخیر خشکسالی بی سابقه‌ای راتجربه کرده بود، شرایط قابل قبولی را نشان داد.



پرچمی در ادامه اظهار داشت: سد کانی سیب هم اکنون ۱۳۶میلیون متر مکعب آب با میزان پرشدگی ۶۲ درصد دارد درحالیکه در سال گذشته با ۱۳۸ میلیون متر مکعب و درصد پرشدگی ۶۹ درصد داشت، البته پیش از اتمام سال آبی درصد قابل توجهی آب بر کرانه این سد‌ها افزوده شده است.

وی گفت: سد سیلوه و کانی سیب علاوه بر حق آبه کشاورزی شهرستان سهم قابل توجهی را به عنوان حق آبه زیست محیطی دریاچه ارومیه را تامین می کند که بسته به میزان بارش‌ها سالیانه متفاوت خواهد بود و این موضوع نوید بخش سال آبی مناسبی برای منطقه و بخصوص دریاچه ارومیه خواهد بود.

سد سیلوه با نسبت پرشدگی مناسب سالیانه ۱۵ تا ۴۵ میلیون متر مکعب آب به دریاچه ارومیه روانه می کند ، این سد سال گذشته علی رغم شرایط خشکسالی نزدیک به ۲۰میلیون متر مکعب آب به سمت این دریاچه رهاسازی کرد.

سد کانی سیب هم طی شرایط خشکسالی سال‌های گذشته نزدیک به ۲۰۰میلیون متر مکعب آب روانه این نگین فیروزه‌ای کرده است که پیش بینی می شود در سال جاری و با افزایش بارندگی ۴۰۰میلیون متر مکعب رهاسازی را به سمت این دریاچه را داشته باشد.